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обновлено 15:42

В краевом МинЖКХ повышен до уровня замминистра очередной начальник отдела

Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края стала Александра Колчанова, сообщил телеграмм-канал «Дак это Пермь!». В ведомстве пояснили, что ранее госпожа Колчанова возглавляла финансовый отдел министерства и сейчас была повышена до уровня замминистра. Она заняла вакантную ставку, которая образовалась после ухода заместителя Марии Козловой, в конце 2022 года возглавившей министерство тарифного регулирования и энергетики. Новым замминистра будет курировать финансы, а также вопросы водоснабжения.

Госпожа Колчанова – уже второй начальник отдела, который был повышен с начала этого года. В январе замминистра стал начальник отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игорь Мандрыгин.

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