Более 150 младенцев в Севастополе с начала года прошли расширенный скрининг по госпрограмме

Более 150 новорожденных севастопольцев с начала года прошли расширенный скрининг в Севастополе после включения города в госпрограмму. Об этом сообщил его губернатор Михаил Развозжаев.

Он рассказал в своем Telegram, что теперь младенцев проверяют не на пять, как раньше, а на 36 генетических заболеваний, которые внешне никак не проявляются. Скрининг позволит начинать лечение еще до того, как болезнь нанесет серьезный урон организму, и даже избежать инвалидности. В частности, в скрининг вошло тестирование первичного иммунодефицитного состояния новорожденного и спинально-мышечной атрофии.

Анализы отправляют в один из десяти межрегиональных центров, где установлено необходимое оборудование. Образцы из Севастополя исследуют в Краснодаре, положительные результаты перепроверяются в медико-генетическом центре им. Бочкова в Москве.

Андрей Петров

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