Биткойн вспомнил былое

Стоимость биткойна достигла максимума за полгода. 21 января его курс в моменте превышал $23 тыс., последний раз такие значения аналитики фиксировали в августе 2022-го. Тренд на укрепление главной криптовалюты продолжается с начала 2023-го, за это время ее цена увеличилась на треть. Растут котировки и других токенов. Эксперты связывают позитивную динамику с замедлением инфляции в США и еврозоне, а также с положительными новостями о бирже FTX. Ранее неделю юристы площадки нашли $5 млрд для компенсаций клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вместе с тем к росту электронные монеты подталкивают и другие факторы, отметил ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков: «Если посмотреть на объемы покупок как мелкими, так и крупными игроками, то мы заметим, что с ноября-декабря, после того как криптовалюта очень сильно подешевела, они выросли в разы. Таким образом, инвесторы пользуются возможностью, и это придает рост ценам. Есть еще один технический фактор — это срабатывание стоп-лоссов, когда большое количество участников рынка держит продажи, в первую очередь во фьючерсах, продают деривативы на криптовалюту в расчете на дальнейшее падение. В настоящее время они терпят убытки, выходят из сделок по стоп-лоссам, и, соответственно, это приводит к тому, что цена получает топливо для того, чтобы двигаться еще дальше.

Так что в ближайшее время уровень в $25 тыс., может быть, в $27 тыс. биткойн может протестировать. Хотелось бы видеть по рынку коррекцию и стабилизацию цен. То есть их падение на 15-20% не будет чем-то из ряда вон выходящим, но при этом даст возможность тем, кто сейчас еще не купил криптовалюту, присоединиться к инвестициям. Если же мы все-таки увидим в течение ближайших пары-тройки недель продолжение безостановочного роста, то имеем все риски после этого получить возврат цен. В целом для того, чтобы цена в этом и в следующем году достигла значительных уровней, нужно время, я все-таки исхожу из того, что во втором полугодии 2023-го это может произойти».

Несмотря на рост стоимости токенов не обошлось и без негативных новостей для крипторынка. Так, Financial Times сообщила, что фонд Питера Тиля, основателя PayPal, избавился от большой части активов в биткойне, причем еще до обвала котировок валюты. Это был первый крупный инвестор, который вложил деньги в электронные монеты и долго сохранял оптимизм по поводу их будущего.

Глава другого финансового гиганта JP Morgan Джейми Даймон, выступая на экономическом форуме в Давосе, назвал биткойн «разрекламированным мошенничеством», а вложения в него посчитал тратой времени. Одновременно с этим один из крупнейших криптоброкеров Genesis подал заявление на банкротство. Он задолжал кредиторам более $3 млрд. Впрочем, считать эти события негативными не стоит, заметил глава сервиса финансовой аналитики WhatToFarm.io Дмитрий Долгов:

«Да, Genesis подал заявку на банкротство, но как кредиторы, так и клиенты в первую очередь заинтересованы в росте стоимости биткойна и других криптовалютных активов. Потому что если рынок продолжит падать, то они просто ничего не получат. Что касается Питера Тиля, то он закрыл свои старые инвестиции, но мы же не знаем, что он покупает прямо сейчас. Сейчас действительно самое лучшее время для покупки криптовалютных компаний, о чем, конечно же, такие ребята, как Питер Тиль, знают. Этот рынок падает уже более года, и все игроки, которые хотели продать такие активы, это сделали.

Сейчас рынок сменил тренд и потихонечку начинает набирать позиции для следующей волны роста, в том числе биткойна».

Тем временем в США продолжается расследование в отношении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Федеральная прокуратура страны, как сообщает агентство Bloomberg, собирается конфисковать у бизнесмена активы на $700 млн, если его признают виновным в мошенничестве. Сейчас имущество предпринимателя арестовано, большая его часть — это акции брокера Robinhood.

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Иван Хорушевский