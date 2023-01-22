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Коммерсантъ FM
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Beyonce выступила с первым концертом с 2018 года

Певица Beyonce выступила на закрытом мероприятии в честь открытия отеля Atlantis The Royal в Дубае. По данным издания TMZ, за 90-минутное выступление артистке заплатили $24 млн. Она не выходила на сцену с 2018 года.

Администрация отеля запретила зрителям вести съемку концерта, однако в социальных сетях позже появились видео с фрагментами выступления и его сет-лист. В нем перечислены преимущественно малоизвестные песни исполнительницы, с которыми она редко выступала вживую.

4 октября 2018 года завершился совместный тур Beyonce и рэпера Jay-Z On the Run II. С этого момента певица приостановила концертную деятельность.

Андрей Сапожников

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