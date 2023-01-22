Землевладельцы пошли на свет

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В споре вокруг земельных участков в районе аэропорта Большое Савино, за право на которые федеральные власти борются с физлицами Еленой Поповой и Ольгой Наугольных, наметился новый поворот. На этой земле находится часть системы светосигнального оборудования (ССО) аэродрома, обеспечивающая взлет и посадку самолетов. Представители физлиц обратились в суд с иском к пермскому аэропорту, требуя предоставить женщинам аналогичный участок в другой местности. Истец утверждает, что при наличии ССО они не могут использовать этот участок совместно с авиационными властями. Также он требует обязать аэропорт компенсировать убытки от нереализованного бизнес-проекта. По мнению экспертов, рассмотрение дела, возможно, будет приостановлено, поскольку у властей есть шанс оспорить законность получения участка оппонентами.

Исковое заявление АНО «Финансовая кладовая», которое действует в интересах Елены Поповой и Ольги Наугольных, а также иных лиц, было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 11 января этого года. Дата заседания на данный момент не назначена, на сайте суда нет и информации о поступлении отзывов ответчиков. Ранее АНО обратилась с иском к международному аэропорту в Арбитражный суд Свердловской области. В заявлении в качестве соответчика было заявлено еще и объединенное стратегическое командование Центрального военного округа.

Ольга Наугольных и Елена Попова являются владелицами земельного участка, который был образован после выдела из коллективной долевой собственности колхоза «Россия» и зарегистрирован в ЕГРП. К моменту приобретения на этом участке располагалась часть системы светосигнального оборудования ОВИ-1, которая используется для безопасного взлета и посадки воздушных судов на аэродроме Большое Савино. Всего там было размещено 24 огня, часть линии электропередач, линия связи и управления средствами посадки. Военные были заявлены стороной спора, поскольку взлетно-посадочная полоса аэродрома используется совместно гражданскими судами и истребителями-перехватчиками авиаполка, дислоцированного рядом с Большим Савино.

Ранее ходе проверки транспортной прокуратуры выяснилось, что ССО на спорном участке появилась после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы аэродрома в 2003–2004 годах. Сама система находится в федеральной собственности, но в хозяйственном ведении администрации гражданских аэродромов, которая передала их АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП). При этом права на земельные участки под ней в свое время не были зарегистрированы за Российской Федерацией.

В начале прошлого года ФГУП «Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)» и МАП обратились с иском к собственникам с заявлением о признании отсутствующим права общедолевой собственности на указанные участки. По мнению заявителей, они принадлежат Российской Федерации, а их формирование произведено с нарушением Земельного кодекса РФ, без учета прав собственника ССО. В итоге суд решил, что ФГУП избрало ненадлежащий способ защиты своих прав. Как отмечено в решении, с такими требованиями истец мог бы обратиться, если бы за ним также было зарегистрировано право собственности на спорную землю. Это решение ФГУП и аэропорт безуспешно пытались оспорить в Пермском краевом суде.

Определение апелляции фигурирует и в заявлениях АНО «Финансовая кладовая» в арбитражные суды Пермского края и Свердловской области. Истец просит признать, что Ольга Наугольных и Евгения Попова не могут использовать совместно с аэропортом свои земли, даже если под ССО будет выделен отдельный участок. Поэтому они требуют заменить его на равноценный за счет ответчиков, а также компенсировать стоимость потерянного имущества и утраченной коммерческой выгоды. По данным заявителя, на спорной земле женщины намеревались разместить рыбоводческое хозяйство по разведению карпов. Но в результате этот проект реализовать фактически невозможно.

В итоге Арбитражный суд Свердловской области счел, что рассмотрение этого заявления невозможно, поскольку спорные участки находятся в другом субъекте страны, и возвратил его истцу. В Арбитражном суде Пермского края пояснили, что требования АНО частично совпадают с позицией, изложенной в возвращенном заявлении.

Источник, знакомый с позицией ФГУП, отметил, что ответчики не признают требований «Финансовой кладовой». По его словам, сейчас в производстве Пермского райсуда находится иск транспортной прокуратуры и Росимущества к гражданкам Наугольных и Поповой. Госорганы требуют признать недействительным решение об образовании земельных участков и признать право собственности РФ на территорию, на которой расположена система светосигнального оборудования. «Не исключено, что арбитражный суд отложит рассмотрение иска “Финансовой кладовой” до рассмотрения этого спора, поскольку решение по нему прямо влияет и на “расклад” по арбитражному иску»,— полагает он.

Советник практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова считает, что арбитраж может приостановить рассмотрение дела до вступления в силу решения суда общей юрисдикции. «Иски являются взаимоисключающими. Удовлетворение требований по одному спору делает невозможным и бессмысленным рассмотрение искового заявления по второму»,— рассказала эксперт.

Говоря о предмете спора, госпожа Жолобова уточнила, что действующее земельное законодательство предусматривает специальный порядок разграничения государственной собственности на землю. «Не исключено, что при предоставлении земельных участков указанный порядок был нарушен,— размышляет она.— На сегодня, исходя из документов, опубликованных в свободном доступе, информации недостаточно, чтобы рекомендовать какие-либо правовые механизмы защиты. Однако правообладателям стоит задуматься о возможности применения срока исковой давности, а также наличия принципа недобросовестности в действиях публичных органов».

Комментируя требования о компенсации упущенной выгоды, Анна Жолобова отметила, что ее расчет, как правило, строится на основании отчета специализированной оценочной организации. «Такая организация вправе путем использования доходного метода проанализировать размер реальных либо потенциально возможных доходов»,— пояснила юрист.

Дмитрий Астахов