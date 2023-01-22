Челябинский депутат Госдумы предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

Депутат Госдумы от Челябинской области, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин выразил мнение, что из школьной программы нужно исключить произведения, которые «не выдержали испытания временем». В качестве примера он привел «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает ТАСС.

Господин Вяткин отметил, что исключению из школьной программы должны подлежать произведения, которые «не соответствуют действительности, “сплетни в виде версий”, как Высоцкий писал и пел». «Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ».- сказал депутат.

Дмитрий Вяткин считает, что «Архипелагу ГУЛАГ» «недолго осталось находиться в школьных программах», поскольку «многие факты Александром Исаевичем были “высосаны из пальца”, придуманы».

После этого глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не обсуждается.