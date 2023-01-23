«Арсенал» подтвердил боеспособность

«Арсенал» сохранил солидный отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, одержав в очередном туре дома победу — 3:2 — в увлекательном матче против «Манчестер Юнайтед». В нем обе команды побывали в роли догоняющих, а выигрыш лондонцы вырвали в самом конце встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа (№14), забивший в ворота «Манчестер Юнайтед» два мяча, внес решающий вклад в победу своей команды

Фото: David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, , Reuters Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа (№14), забивший в ворота «Манчестер Юнайтед» два мяча, внес решающий вклад в победу своей команды

Фото: David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, , Reuters

Главный матч 21-тура английского чемпионата решил не лишать тех, кто его смотрел, поводов для удивления. Ну, допустим, его стартовая четверть часа должна была укрепить думавших, что без дисквалифицированного Каземиру манчестерцы, как бы хороши они ни были нынешней зимой, должны чуть просесть в середине поля, в этом простом прогнозе. «Арсенал» и в самом деле смотрелся с мячом интереснее и убедительнее, а на подступах к манчестерской штрафной его плеймейкер Мартин Эдегор, казалось, чувствовал себя безумно вольготно.

Но счет при этом открыл «Манчестер Юнайтед», и именно вследствие отбора в районе центральной линии. После него мяч достался Маркусу Рашфорду, и теперь поражаться надо было индивидуальному мастерству и наглости форварда. С Томасом Парти Рашфорд расправился играючи, потом продвинулся вперед и, не дойдя до штрафной, пальнул низом так плотно, что «Арсенал» не спас и неплохой прыжок в нижний угол вратаря Арона Рамсдейла.

Лондонцы удивили тем, насколько спокойно пережили оплеуху. Вскоре они снова обложили манчестерскую штрафную, а тот факт, что «Арсенал» явно добавил в бережливости в обращении с мячом, только усугублял проблемы гостей. Держаться им было непросто. «Арсенал» восстановил равновесие, когда, добившись права на угловой, предпочел обычной подаче долгий розыгрыш. Вырулил он к идеальному навесу слева от Гранита Джаки на голову Эдди Нкетиа.

После перерыва скучнее не стало, и сюжетная лихость не желала никуда пропадать. «Арсенал», оседлав волну, вышел вперед, когда Букайо Сака, оставшись у угла штрафной лицом к лицу с Кристианом Эриксеном, сместился в центр и, пользуясь пассивностью манчестерского хавбека, пальнул в дальний угол примерно с той же дистанции, что в первом тайме Рашфорд. Но, как выяснилось, и «Манчестер Юнайтед» в этот вечер был готов переварить любую оплеуху. Отыграться ему помогли угловой и неловкая игра Рамсдейла. Он еле добрался до мяча и не смог выбить его далеко от вратарской. На отскок рыбкой нырнул Лисандро Мартинес, а подстраховать упавшего на газон голкипера было некому.

А у «Арсенала» вполне мог скопировать свой недавний трюк со смещением вдоль штрафной при полном попустительстве опекуна Эриксена Сака. Но на сей раз его удар пришелся в стойку. Впрочем, и у «Манчестер Юнайтед» были шансы.

Ничья была бы таким исходом этого матча, про который все сказали бы, что он представляется абсолютно справедливым. Но отчаянно борющиеся за место в топ-тройке гости до нее не дотянули, проворонив в концовке классный выпад «Арсенала», завершившийся скидкой на Эдди Нкетиа, аккуратно уложившего мяч в сетку. Лондонцы взяли у «Манчестер Юнайтед» реванш за поражение в первом круге, которое так и остается для них единственным в первенстве, и сохранили солидный отрыв от ближайшего преследователя. «Манчестер Сити» в пяти очках позади, при этом у «Арсенала» есть встреча в запасе.

Сам преследователь в воскресенье разгромил — 3:0 — «Вулверхэмптон». Примечателен этот матч был прежде всего очередным бомбардирским подвигом чудо-форварда манчестерцев Эрлинга Холанна. Норвежец забил все три гола, и теперь в его активе их 25. И это уже больше, чем у двух лучших снайперов прошлого сезона: у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Сон Хын Мина из «Тоттенхема» было по 23 мяча. За полный чемпионат. А Холанн ведь еще может сыграть в 18 матчах.

Чемпионат Англии 21-й тур. «Ливерпуль»—«Челси» 0:0. «Кристал Пэлас»—«Ньюкасл» 0:0. «Лестер»—«Брайтон» 2:2 (Олбрайтон, 38; Барнс, 63 — Митома, 27; Фергюсон, 88). «Манчестер Сити»—«Вулверхэмптон» 3:0 (Холанн, 40, 49 (пен.), 54). «Арсенал»—«Манчестер Юнайтед» 3:2 (Нкетиа, 24, 90; Сака, 53 — Рашфорд, 17; Мартинес, 59). Положение команд. 1. «Арсенал» — 50 очков (после 19 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 45 (20). 3. «Ньюкасл» — 39 (20). 4. «Манчестер Юнайтед» — 39 (20). 5. «Тоттенхем» — 33 (20). 6. «Брайтон» — 31 (19). 7. «Фулхем» — 31 (20). 8. «Брентофорд» — 30 (20). 9. «Ливерпуль» — 29 (19). 10. «Челси» — 29 (20).

Алексей Доспехов