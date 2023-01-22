В Петербурге воссоздали и освятили храм колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря

В Санкт-Петербурге воссоздали колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря, построенную в середине 19 века по проекту архитекторов Лаврентия Бенуа и Владимира Цейдлера. В начале 1930-х годов здание было взорвано и разобрано по кирпичам во время работ по расширению нынешнего Московского проспекта.

Монастырь возобновил работу в 90-х годах, однако саму колокольню заложили заново в 2016 году. В воскресенье, 22 января ее и мозаики в арке освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Губернатор Александр Беглов, присутствовавший на мероприятии, напомнил, что в 2011 году из монастыря на Афоне сюда был доставлен Пояс Пресвятой Богородицы и многие верующие приходили в Воскресенский Новодевичий монастырь поклониться святыне.

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