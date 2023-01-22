На Кубани за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 44 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки специалисты зафиксировали 44 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В числе заболевших - трое детей, младшему из которых исполнился один год.

Больше всего инфиированных - в Краснодаре, где заболели 26 человек.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 344,6 тыс. случаев коронавируса, из медучреждений выписаны более 333 тыс. пациентов, 11141 человека спасти не удалось.

В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 237 человек, в стационарах – 81.

По данным федерального оперштаба, заминувшие сутки в России выявлено свыше 5,7 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело свыше 4 тыс., госпитализировано 427 человек.

Михаил Волкодав

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