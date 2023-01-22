Мужчина подозревается в убийстве сожительницы из-за ревности в Удмуртии

В Малопургинском районе в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 40-летней местной жительницы задержан мужчина, подозреваемый в ее убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с 1 по 3 января 2023 года сожители употребляли спиртные напитки, после чего мужчина устроил с женщиной ссору на почве ревности. В ходе конфликта он избил ее руками и ногами, в результате чего потерпевшая скончалась. Затем он закопал тело в снегу во дворе дома, где они проживали. После этого сообщил в полицию, что 8 января женщина ушла из дома по неизвестной причине.

Подозреваемый задержан. Следователем готовится ходатайство в суд о заключении 39-летнего мужчины под стражу.