В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с

Синоптики прогнозируют усиление ветра на следующей неделе в Свердловской области. По данным уральского Гидрометцентра, к среде порывы ветра местами достигнут 18 м/с, температура воздуха ночью может опуститься до -19°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник, 23 января, в регионе днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -7°…-12°, при прояснении опустится до -17°, днем потеплеет до -4°…-9°. Ветер северо-западный с порывами 4-9 м/с, местами до 15 м/с.

Во вторник, 24 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -8°…-13°, в горах — до -18°. Днем ожидается потепление до -3°…-8°, в горах — до -13°. Ветер северо-западный, западный с порывами 4-9 м/с, местами до 14 м/с.

В среду, 25 января, в области ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -9°…-14°, при прояснении опустится до -19°, днем потеплеет до -5°…-10°. Ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с, местами до 15-18 м/с.

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Диана Сунагатуллина