СМИ: французской армии предписано покинуть Буркина-Фасо в течение месяца

Правительство Буркина-Фасо на этой неделе денонсировало соглашение, регулировавшее присутствие французских военных на территории страны с 2018 года, сообщает местное агентство AIB со ссылкой на источники. Французская армия должна будет покинуть Буркина-Фасо до 18 февраля 2023 года.

Агентство не приводит других подробностей денонсации соглашения и связывает потенциальный вывод французских военных из страны с протестами граждан.

В сентябре 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, в результате которого власть в стране захватил командир спецназа Ибрагим Траоре. Ранее французские военные полностью покинули соседнюю Республику Мали, после чего, по информации западных СМИ, власти страны обратились к российской ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности. Компанию также подозревают в присутствии в Буркина-Фасо.

О ситуации в Буркина-Фасо — в материале «Ъ» «Власть ответила за террористов».

Андрей Сапожников