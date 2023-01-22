В Юго-Камском за 25 млн рублей продается турбаза со спа-комплексом

В поселке Юго-Камский на продажу выставлена туристическая база со спа-комплексом по ул. Михаила Маркова, 2а, сообщается в объявлении на сайте avito.ru. Стоимость готового бизнеса, расположенного на участке в 6 га, составляет 25 млн руб. Часть территории арендует индейская деревня «Дети ветра». Турбаза находится недалеко от Юго-Камского конно-спортивного клуба.

Турбаза включает в себя 11 благоустроенных домиков площадью 213 кв. м, два VIP-дома купольной конструкции по 240 кв. м, готовых к чистовой отделке. На территории базы имеется спа-комплекс площадью 1 тыс. кв. м, выполненный в черновой отделке, чаша для термального бассейна, купольная веранда-концертный зал.