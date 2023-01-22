Режим «черного неба» действует в восьми городах Сибири

Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, наблюдаются в эти выходные в восьми городах Сибири. Там установлен режим НМУ первый степени опасности.

Так, про данным Западно-Сибирского УГМС, в Кемерове режим «черного неба» установлен до 23:00 22 января.

Среднесибирское УГМС сообщает, что неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловиях в Красноярске, Минусинске, Абакане и Черногорске сохранятся до 19:00 23 января, в Лесосибирске и Назарове – до 07:00 того же дня, в Ачинске – до полуночи.

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Илья Николаев