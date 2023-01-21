В Крыму демонтаж заброшенной атомной станции завершат к концу 2023 года

Демонтаж недостроенной АЭС в Щелкино (Крым) завершат к декабрю 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства и архитектуры республики.

К настоящему времени на объекте снесли одноячеистую дизельгенераторную станцию. Завершается демонтаж трехъячеистой дизельгенераторной станции и насосной. Идут работы по сносу реакторного оборудования. Летом текущего года разберут фундамент машинного зала второго блока. Провести работы сейчас не могут из-за затопленной подземной части объекта. Снос машинного зала с деаэраторной этажеркой и электротехническими помещениями не проводят, поскольку в отношении объекта идут судебные тяжбы об отмене регистрации права собственности.

Строительство атомной электростанции на берегу соленого озера в Крыму началось в 70-е годы. Проект был создан по типу Балаклавской АЭС. Для будущего персонала неподалеку от места всесоюзной стройки возвели город Щелкино. На территорию будущего энергетического объекта успели завезти ядерное топливо. В настоящее время оно не представляет радиационной опасности. Однако, после катастрофы на Чернобыльской АЭС работы были остановлены. В 90-е годы часть помещений объекта использовали под водочный завод и проведение фестиваля «Республика КаZантип». В начале 2000-х имущество станции начали распродавать. В 2006 году объект хотели использовать в качестве промышленного энергетического парка, но «Росатом» признал нецелесообразными затраты на реализацию проекта. В настоящее время реакторный блок станции закрыт для посещений.

Анастасия Донскова

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