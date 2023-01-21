ПЗСП построит в Водниках жилой комплекс с детским садом

ПЗСП обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении зоны жилой застройки на участке по ул. Танцорова, 96 в микрорайоне Водники. Компания планирует возвести на этой и соседней территориях жилой комплекс с детским садом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Участок в 2,6 га находится в промышленной зоне ПК-5, площадку можно использовать под стоянки автотранспорта. ООО СЗ «ПЗСП» попросило комиссию установить там территориальную зону Ж-1. На части территории предлагается установить подзону в 16 этажей, другая часть земли будет предназначена под 10-этажные дома. На этом и соседнем участке в 5,6 га предполагается возвести жилой комплекс общей площадью квартир 35,8 тыс. кв. м и детский сад на 330 мест. Предполагается, что часть домов будут 10-этажными, а другая часть – 16-этажными. Также застройщик собирается благоустроить территорию вокруг жилых домов. Жилой комплекс расположится недалеко от реки Кама.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект ПЗСП на публичные слушания. Архитектор Светлана Апенышева рекомендовала застройщику представить комиссии концепцию перспективного развития территории, окружающей участки компании. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова подчеркнула, что эту концепцию ПЗСП надо представить к следующему заседанию комиссии.