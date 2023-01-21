Воздушный шар с людьми зацепился за дерево и завис на горе в Сочи

Сегодня утром, 21 января, неподалеку от села Солохаул в Лазаревском районе Сочи воздушный шар с тремя взрослыми и двумя детьми на борту зацепился за дерево и завис на горе на высоте 2 тыс. м.

Была организована спасательная операция. Поиски, как сообщили ТАСС в федеральном МЧС, проводились на земле и с воздуха вертолетом Ка-32. Когда спасатели обнаружили аэростат, то выяснилось, что находившиеся в нем люди смогли спуститься на землю самостоятельно.

После этого их вертолетом доставили в Сочи. Специалисты МЧС оценили состояние спасенных людей как удовлетворительное, травм и повреждений нет. Проверку обстоятельств происшествия проводят сотрудники местного управления СКР и прокуратуры.