Экс-главе фонда развития Нового Уренгоя вменяют хищение на 153 млн рублей

Бывшему исполнительному директору «Фонда развития Нового Уренгоя» вменяют два новых эпизода хищения бюджетных средств. Как сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, он причинил ущерб бюджету России на 153 млн руб. Речь идет о преступлениях совершенных экс-директором с 2011 по 2017 годы.

Сейчас ему предъявлено обвинение по пяти эпизодам хищения бюджетных средств по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере). Его пособников привлекли к уголовной ответственности по данному уголовному делу.

Кроме того, по версии следствия, в 2017 году обвиняемый уклонялся от упалты налогов на сумму более 58 млн руб. Напомним, он умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости. Договоры были заключены с инвестиционным фондом «Ямал».

Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина