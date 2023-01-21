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В Ярославской области приостановили конкурсы на ремонт дорог на 415 миллионов

В Ярославской области приостановили подведение итогов двух конкурсов на ремонт дорог на общую сумму в 415,7 млн руб. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Речь идет о капитальном ремонте 20 километров дороги «Углич — Некоуз —Брейтово» (контракт на 262 млн руб.) и о дороге «Дубки — Зиновское —Никульское» в Ярославском районе (контракт на 153,7 млн руб.). По обоим конкурсам определился победитель, но итоги были оспорены в Федеральной антимонопольной службе.

В обоих случаях жалобу подала юридическая фирма «Гарант». Юристы из Саратова не согласились с условиями конкурсов, обозначенными в извещениях. Авторы жалобы предлагают заказчику (ГКУ «Ярдослужба») изменить конкурсную документацию. Ярославской управление ФАС рассмотрит обе жалобы 23 января. Если их признают необоснованными, то дорогу в Ярославском районе будет ремонтировать АО «Рыбинское УМСР», которое возглавляет экс-мэр Рыбинска Евгений Сдвижков. Победитель второго конкурса пока не называется.

Андрей Иванов

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