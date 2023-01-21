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Погибшего на Украине добровольца похоронили в Дивеевском районе

В Дивеевском районе Нижегородской области простились с 60-летним Александром Пушковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Траурный митинг провели в деревне Стуклове — на родине погибшего. Старший сержант ушел служить добровольцем. «Александр Пушков погиб, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким героя»,— сказали представители администрации.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля 2022 года. В середине ноября сообщалось, что в ходе боевых действий погибли 128 нижегородцев. Актуальную информацию в минсоцполитики региона не предоставили.

Анастасия Еремина

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