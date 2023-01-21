В Краснодаре стоимость аттракционов по средам снизят в два раза с 1 февраля

В Краснодаре раз в неделю, по средам, стоимость аттракционов в муниципальных парках отдыха снизят на 50% с 1 февраля текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В среднем в установленные дни прокатиться на аттракционах в парках «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «Городской сад» и в Парке имени 30-летия Победы можно будет по стоимости от 80 до 125 руб.

«Такую скидку один раз в неделю должны получать все — и дети, и взрослые»,— отметила глава управления культуры Ирина Удовицкая.

Скидка не будет распространяться на колесо обозрения в «Городском саду». Также акция не будет действовать по праздничным дням.

Анастасия Донскова

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