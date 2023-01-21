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Мужчина обвиняется в убийстве и расчленении собутыльника в Можге

В Удмуртии под стражу заключен 65-летний житель Можги, сообщает прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в начале января 2023 года двое мужчин употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый взял кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте, а злоумышленник продолжил застолье в одиночку. Спустя несколько дней обвиняемый расчленил тело потерпевшего и спрятал в своем доме. Еще через некоторое время самостоятельно явился в орган предварительного следствия и сообщил о совершенном им преступлении.

Постановлением суда обвиняемый заключен под стражу до 19 марта 2023 года, предварительное следствие продолжается.

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