В центре Краснодара водитель на Porshe промчался на красный, снес «ВАЗ» и врезался в столб

Водитель автомобиля Porshe устроил аварию в центре Краснодара, проехав на красный сигнал светофора. По данным отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края, иномарка столкнулась с отечественным «ВАЗ», после чего врезалась в бетонный столб.

ДТП произошло на пересечении улиц Красной и Хакурате 21 января в 05:30. За рулем Porshe был мужчина 1997 года рождения. В результате столкновения иномарки с «ВАЗ 21110» водитель отечественного авто получил травмы. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Анастасия Донскова

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