Зима вернулась в Петербург до середины следующей недели

В Санкт-Петербурге с утра субботы, 21 января похолодало, минимальная температура воздуха составила -4 гр. по Цельсию. Днем будет немного теплее, но не выше нуля. До середины следующей недели зима вернулась в регион, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Вторая декада января 2023 года стала очень теплой и вошла в четверку экстремальных за все время наблюдения в Петербурге. Среднедекадная температура составила +0.9 гр., теплее было лишь в 2020-м, 2008-м и в 1993-м.

«Солнце в Санкт-Петербурге только сегодня появилось, а в течение всей второй декады января мы его не видели. Так сложилось, что такого не было 20 лет. Только в 2002 году в городе пасмурно было в течение всей второй декады. В последние годы хоть один день, но был солнечным»,— заключил господин Колесов.

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