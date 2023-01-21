Фандорин возобновил расследование

В сети состоялась премьера сериала о сыщике Фандорине из романов Бориса Акунина. Действие разворачивается в альтернативной России, где в 2023 году правит царь. Шоу стало адаптацией первого романа из цикла произведений про Эраста Фандорина «Азазель». Ключевые роли исполнили актеры известные по сериалу «Триггер». Молодого следователя сыграл Владислав Тирон. А Максим Матвеев предстал в образе монарха Николая Третьего.

В мире, в котором разворачивается сюжет, не было революции, Советского Союза и перестройки. Там, в 21 веке, продолжает существовать Российская Империя, а столицей остается Петроград.

При этом технологии развиваются стремительнее, чем в реальности. За порядком на улицах, к примеру, следят роботы. Один из них снял на камеру момент смерти миллионера. Все указывает на то, что он покончил с собой. Но 20-летний сотрудник сыскного управления полиции Эраст Фандорин с этой версией не соглашается и начинает искать убийцу.

Цикл о Фандорине экранизировали несколько раз. В начале нулевых вышел сериал «Азазель» с Ильей Носковым в главной роли. А затем режиссеры начали активно снимать полнометражные картины по мотивам романов Акунина. В числе таких релизов «Статский советник» Никиты Михалкова и «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева. Последний в 2005-м стал самым кассовым на тот момент фильмом в истории российского проката.

Авторы нового сериала во многом переосмысливают прошлые экранизации книг господина Акунина, делится впечатлениями кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман: «Интересно посмотреть, как они обыграют эту историю в альтернативной реальности. С одной стороны, XXI век, соцсети, с другой, правящая династия Романовых, старая орфография с ятями, с твердыми знаками. И столицей является Петроград. Достаточно интересный подход. Тут сюжет не отступает.

Все начинается примерно также с нескольких загадочных убийств, которые замаскированы под самоубийства. Отправная точка детективной линии такая же, как была в книге, но она помещена в более широкий контекст. Появились и новые персонажи — император Николай III. У Акунина никакого царя не было, а здесь он есть. И из других государственных деятелей — премьер-министр в исполнении Евгения Стычкина.

Пока сложно судить, насколько детективная линия будет удачно вплетена в этот контекст. Важны ли вообще вот эти политические моменты. Это все та же акунинская история Фандорина. Он практически не претерпел изменений. Можно смотреть этот сериал и тем, кто не читал книгу, и тем, кто знаком с романом и помнит, кто убийца».

После того, как в 2022 году Григорий Чхартишвили, который использует псевдоним Борис Акунин, выступил против военных действий России на Украине, в думском комитете по культуре осудили магазины, продающие его романы.

Летом некоторые торговые точки убрали с полок произведения писателя. А осенью Российский молодежный академический театр (РАМТ) и Александринский театр в Санкт-Петербурге не стали указывать Бориса Акунина в афишах спектаклей, поставленных по его пьесам. При этом, по версии сервиса Storytel, автор романов о Фандорине остается самым популярным российским писателем последние пять лет. Продажи его книг снижаться не будут, уверен директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

По его мнению, выход сериала даже немного повысит интерес к творчеству Акунина, но, скорее всего, эффект будет краткосрочным: «Часть магазинов действительно не хотела торговать его книгами в силу каких-то обстоятельств или понимания положения. Что-то выбыло из объема продаж. Поскольку это было не массово, не могу назвать данный процент существенным.

На сегодняшний день львиная доля книжных интернет-площадок продолжает продавать книги Григория Шалвовича. Многие — не 18+. Мы их даже в пленки не упаковываем. Конечно, выход экранизации дает определенный подъем продаж, условно, с 20% до 50-70%. Но всплеск длится обычно два-три месяца.

Тем более это не первая экранизация "Азазеля", и книга давно находится на рынке. Особенно, учитывая, что у Бориса Акунина много произведений разной направленности, жанров, тематики. Наверное, на цикле «История России» всплеск продаж сильно не скажется.

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Елизавета Скобцова