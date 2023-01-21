Минтранс спрогнозировал увеличение грузопотока по Черноморо-Азовскому направлению на 21% в 2023 году

Министерство транспорта РФ прогнозирует рост грузопотока по международным транспортным коридорам Черноморо-Азовского направления на 21% в 2023 году в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

По предварительной оценке, показатель вырастет на 41,1 млн тонн. Прирост могут обеспечить меры по увеличению пропускных способностей погранпереходов, автомобильных и железных дорог, портов и внутреннего водного транспорта, синхронизация работы логистических сервисов и оптимизация таможенного оформления.

По восточному направлению прогнозируемый рост составит 8% (+24,8 млн тонн), по направлению «Север-Юг» — 79% (+11,3 млн тонн). Для отслеживания исполнения прогнозов министерства хотят сформировать информационно-аналитическую модель развития транспортных коридоров.

Общий грузооборот портов Азовского и Черного морей к сентябрю 2022 года составил 169 млн тонн. По данным СКЖД, погрузка на железной дороге составила 59,5 млн тонн, что на 8,6% меньше, чем в 2021 году.

В октябре прошлого года стало известно, что мощности в портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморья увеличат на 40 млн тонн для увеличения объемов экспортных поставок нефти.

Анастасия Донскова

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