Алексей Текслер обсудил с Татьяной Голиковой строительство социальных объектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Они обсудили итоги 2022 года в социальной сфере и планы на текущий год.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Алексей Текслер отметил, что в 2022 году Челябинская область показала высокий уровень исполнения национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 2Образование» и «Культура». «Задача на 2023 год – сохранить динамику»,- сказал губернатор.

Также стороны обсудили строительство и реконструкцию важных для области социальных объектов – школ, детских садов, медицинских и культурных учреждений. Алексей Текслер отметил, что сейчас завершено проектирование детского хирургического корпуса.

Кроме того, в ходе встречи губернатор поднял вопрос о завершении реконструкции цирка в Челябинске. Капитальный ремонт которого приостановили из-за корректировки проектно-сметной документации.

«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта, так как Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры»,- сказал глава региона.