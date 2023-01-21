Гнездившегося на Ямале сапсана поймали в Саудовской Аравии

Самку сапсана, появившуюся на свет на Ямбургском месторождении (ЯНАО), поймали на острове Фарасан Саудовской Аравии, где отлов соколов легализован. Об этом написали в группе Детской экологической станции (ДЭС, Новый Уренгой), орнитологи которой откольцевали птенца сапсана в июле 2022 года.

«Таким образом, мы снова получили свидетельство возможного негативного воздействия отлова птиц в странах Ближнего Востока на состояние популяции наших сапсанов»,— говорится в сообщении. Всего специалисты ДЭС получили сообщения о поимке двух из 46 птенцов, окольцованных в 2021-2022 годах. Обе птицы вылупились на Ямбургском месторождении в одном и том же гнезде, но в разные годы.

По результатам летней экспедиции орнитологов ДЭС в места гнездования соколов-сапсанов за четыре дня было откольцовано 26 птенцов сапсана в восьми гнездах. В 2021 году были получены первые результаты кольцевания — один из птенцов был обнаружен на зимовке в Пакистане.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина