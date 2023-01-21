На Кубани коронавирусом за сутки заболели 48 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 31 женщина и 17 мужчин.

В Краснодаре заболели 15 человек. В Новороссийске и Сочи отметили по семь эпизодов заболевания. Еще по три случая отметили в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах, по два – в Абинском, Ейском и Мостовском районах. По одному новому пациенту выявили в Анапе, Армавире, Динском, Крымском, Кущевском, Северском и Темрюкском районах края.

Всего с начала пандемии коронавирусом в крае заболели 344576 человек, из которых 333125 пациентов выписали с выздоровлением. Жизнь 11141 заболевшего спасти не удалось.

Анастасия Донскова

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