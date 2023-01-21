В Челябинской области от COVID-19 умерло три человека за сутки

За прошедшие сутки, по данным на 21 января, в Челябинской области от осложнений коронавируса умерло три человека. Таковы данные областного минздрава. По информации министерства, вчера подтвердилось 57 случаев заражения COVID-19 при 6 тыс. проведенных тестов. Выздоровело 20 человек. Продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в больницах и дома 569 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 397,1 тыс. случаев заражения ковидом. Медики области провели 8,1 млн исследований методами ИФА и ПЦР.