Социальные учреждения остались без горячей воды из-за порыва водопровода в Ижевске

Из-за аварии на сетях водоснабжения в районе улицы Холмогорова в Ижевске без горячей воды остались 22 здания. Среди них три образовательных учреждения. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, ремонт может продолжаться несколько дней. «Решение о формате работы соцучреждений будем принимать завтра — а все выходные аварийные бригады будут заниматься восстановлением поврежденного трубопровода. Система отопления во всех домах микрорайона работает штатно», — отметил глава города.

Напомним, утром 21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод. В данный момент излив воды прекращен, а подачу холодной воды возобновили. Дорожные службы все еще продолжают работать на месте происшествия, убирают наледь, приводят в порядок дороги и тротуары.