Самолет из Перми сел в Узбекистане из-за сообщения об угрозе взрыва

Самолет авиакомпании Azur Air (Boeing-757, рейс AZV2463), летевший из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии. На борту самолета находятся около 240 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пермского аэропорта, указанный рейс вылетел из Перми вчера в 21-30 местного времени и должен был приземлится в 4-55 часов 21 января. По данным сервиса Flichtradar24, борт находится на границе с Афганистаном - в аэропорту Термез (Узбекистан). Самолет из Перми ночью развернулся над Пакистаном и вернулся в Узбекистан.

По данным телеграмм-канала «Авиаторщина», sms поступило на электронную почту представителя авиакомпании и аэропорта Гоа, когда Boeing 757 Azur Air летел над Афганистаном. В нём говорилось, что в аккумуляторном отсеке ноутбука одного из пассажиров находится взрывное устройство. После благополучной посадки воздушное судно, багаж и ручная кладь пассажиров были тщательно досмотрены службой безопасности аэропорта — опасных веществ или устройств они не обнаружили.

Вылет запланирован на 17:00 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flightradar24.com Фото: flightradar24.com

ТАСС напоминает, что это второй подобный случай: 9 января российский авиалайнер компании Azur Air, также летевший по маршруту Москва - Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа, совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту. Пассажирам пришлось провести ночь на авиабазе Джамнагар в Гуджарате, пока индийские спецслужбы досматривали самолет. Однако никаких взрывчатых веществ или подозрительных предметов в ходе многочасового осмотра так и не было обнаружено, 10 января самолет прилетел в штат Гоа.