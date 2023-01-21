В Перми хотят продавать HIMARS

Пермский предприниматель Константин Логинов направил заявку в федеральную службу интеллектуальной собственности заявку о регистрации прав на товарный знак HIMARS. По данным службы, она поступила на рассмотрении 10 января этого года. Отметим, что написание товарного знака полностью совпадает с названием американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, которая активно используется в ходе боевых действий на Украине.

Сам господин Логинов рассказал «Ъ-Прикамье», что изначально думал продавать под этим брендом одежду, но возможна и его продажа, поскольку заявка предполагает его использование и в других целях. На вопрос о названии товарного знака предприниматель отметил, что «HIMARS часто упоминается в новостях, поэтому на раскрутку можно потратить меньше времени и ресурсов». В то же время Константин Логинов не исключил, что эксперты службы по итогам рассмотрения заявки могут и отказать в регистрации этого товарного знака. «Если это случится, то, думаю, оспаривать это решение я не буду», - поделился господин Логинов.