Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и Китай совместными усилиями смогли добиться успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. Поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны (Новый год по лунному календарю), он пригласил его посетить республику.

«Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием»,— передает слова белорусского президента «БелТА».

Господин Лукашенко заверил в готовности и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений и углублять взаимодействие на международной арене.

Он напомнил, что на полях саммита ШОС был подписан пакет двусторонних соглашений. По словам Александра Лукашенко, отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке «Великий камень» (25 км от Миска) продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей «Белджи».

Дарья Эрозбек