Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и Китай совместными усилиями смогли добиться успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества. Поздравляя председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны (Новый год по лунному календарю), он пригласил его посетить республику.

«Приглашаю ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где вас знают и ценят как настоящего друга и где вам будет оказан самый теплый и радушный прием»,— передает слова белорусского президента «БелТА».

Господин Лукашенко заверил в готовности и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений и углублять взаимодействие на международной арене.

Он напомнил, что на полях саммита ШОС был подписан пакет двусторонних соглашений. По словам Александра Лукашенко, отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке «Великий камень» (25 км от Миска) продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей «Белджи».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...