ТАСС: сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтийского флота в феврале

Сторожевой корабль «Неустрашимый» находится на ревизии на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» после проведения комплекса испытаний, сообщил источник ТАСС. По его словам, корабль вернется в боевой состав Балтийского флота в феврале.

«Неустрашимый» — головной корабль проекта 11540 «Ястреб». Построен в 1990 году на заводе «Янтарь» в Калининградской области. Входит в состав Балтийского флота с 1991 года. Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны, для нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и для других целей.

Плановый ремонт на «Неустрашимом» был завершен в конце 2022 года на заводе «Янтарь». Корабль оснастили современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Также была восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса и других средств.

Леонид Уварчев