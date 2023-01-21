РВК работает круглосуточно

В воронежском водоканале работы по нормализации давления в городской сети ведутся в круглосуточном режиме. Как рассказали в компании, оптимизируя гидродинамическую модель и переключая потоки воды с других водозаборов, специалисты перенаправляют ресурс в Коминтерновский и Советский районы, последовательно стабилизируя ситуацию. Кроме того, вдвое увеличены планы 2023 года по перебуриванию скважин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«РВК-Воронеж» эксплуатирует восемь водозаборов, в состав которых входят почти 300 артезианских скважин. За год непрерывной работы фильтры скважины забиваются содержащимся в воде железом, снижая производительность в среднем на 20%. Специалисты водоканала ежегодно восстанавливают скважины методом перебуривания или прочищают и монтируют новые фильтры. Как пояснил начальник цеха водопроводных сооружений и сетей Владимир Еремеев, предвидеть внезапный отказ в работе скважины очень сложно, так как невозможно увидеть, что находится на фильтрах.

«В ноябре и декабре 2022 года, когда скважины только начинали выходить из строя, воронежцы этого не ощутили. Штатные параметры давления удавалось сохранить во многом благодаря тому, что мы оперативно запускали резервные скважины, а на действующие ставили более мощные насосы. Однако фильтры продолжали забиваться, и резервов уже не хватило. Сейчас из 168 тыс. кубометров воды 11-й водозабор поставляет городу 160 - 161 тысячу», - рассказал Владимир Еремеев.

Остановка более десяти артезианских скважин в конце прошлого года привела к снижению давления на сетях в двух районах города – Коминтерновском и Советском. На совещании в горадминистрации 17 января генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко проинформировал мэра Вадима Кстенина, что для ремонта вышедших из строя скважин принято решение о переносе планового бурения 11-ти скважин на более ранние сроки с марта-апреля на февраль, для чего оперативно проведены переговоры с буровыми организациями.

Первую скважину начнут бурить в начале февраля, предварительные работы по закупке оборудования уже ведутся. Работы еще на двух скважинах начнутся в марте. После ввода их в эксплуатацию водозабор сможет подавать городу прежние объемы воды. А чтобы создать резерв по добыче воды, на вторую половину года намечено бурение еще десяти внеплановых скважин, при этом в первом полугодии будут проведены необходимые проектные работы.

ООО "РВК-Воронеж"