В Кореновском районе погиб водитель «Лады» после столкновения с электропоездом

В Кореновском районе столкнулись «Лада GRANTA» и электропоезд. Водитель автомобиля погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю



ДТП произошло вечером 20 января в хуторе Казачем. Предварительно установлено, что 69-летний водитель легковушки проигнорировал требования и выехал на запрещающий режим светофора. В результате машина столкнулась с грузовым электропоездом.

По факту аварии полицейские организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Железнодорожное движение на участке восстановлено.

Татьяна Ручкина

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