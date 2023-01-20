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На ремонт учреждений и благоустройство Пшадского округа Геленджика направили 50 млн рублей

В 2022 году на улучшение жизни Пшадского сельского округа, входящего в Геленджик, направили более 50 млн руб. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram.

Из выделенных средств 23,5 млн руб. направили на благоустройство округа и около 25 млн руб. — на капитальные и текущие ремонты учреждений образования и культуры. В этом году, по словам главы города, поддержка всего Пшадского округа будет увеличена.

«В ходе диалога с жителями обсудили самые разные проблемы: благоустройство, медицину, работу ресурсоснабжающих предприятий. Благодарю всех сельчан за конструктивный диалог и неравнодушие. Вижу, что люди заинтересованы в развитии своего округа»,— отметил мэр Геленджика.

Татьяна Ручкина

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