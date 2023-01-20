Boggi Milano представили новую коллекцию

Марка одежды и аксессуаров Boggi Milano представила весенне-летнюю линейку 2023 года. Основной акцент сделан на базовом гардеробе — в коллекцию вошли все необходимые для жизни в городе вещи. Брюки, пиджаки, верхняя одежда и кроссовки — все вещи выполнены в светлых тонах и оттенках бежевого. Дизайнеры утверждают, что основными «мотивами» коллекции стали эластичность, комфорт и забота об экологии. Вещи сделаны из джерси, смеси хлопка, а также переработанных технических тканей. Новая коллекция уже доступна в бутиках бренда и на сайте Boggi Milano.

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