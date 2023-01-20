Россия уступила Саудовской Аравии первенство по поставкам нефти в Китай в 2022 году

В 2022 году Россия поставила Китаю 86,25 млн тонн сырой нефти общей таможенной стоимостью около $58,4 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Абсолютным лидером по объемам поставок нефти в Китай остается Саудовская Аравия, которая экспортировала 87,49 млн тонн нефти.

В прошлом году цена российской нефти для Китая из расчета на единицу поставленного объема была на 8,9% ниже стоимости нефти из Саудовской Аравии, уточняет РБК. Однако после вступления в силу европейского эмбарго на импорт нефти из России дисконт российской нефти по сравнению с аравийской вырос до 11,6%.

За декабрь Китай экспортировал из России 6,47 млн тонн сырой нефти, что стало минимальным показателем с марта 2022 года. По сравнению с последним месяцем 2021 года объем поставок сократился на 10,6%, а с ноябрем — на 17,2%. В денежном эквиваленте поставки нефти из России в Китай в декабре принесли российским компаниям на четверть меньше, чем в ноябре.

Саудовская Аравия занимает лидирующую позицию по объемам поставок нефти в Китай уже четвертый год подряд. В последний раз Москве удалось обогнать Эр-Рияд в 2018 году. На третьем месте по поставкам в Китай — Ирак, который экспортировал в КНР 55,5 млн тонн нефти в 2022 году.

Милена Костерева