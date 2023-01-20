Российский дом науки и культуры в Берлине проверят на нарушение санкций

Прокуратура Германии инициировала проверку Российского дома науки и культуры в Берлине. Надзорное ведомство оценит деятельность организации на предмет нарушения закона о санкциях. Работу «Русского дома» обеспечивает Россотрудничество.

«Будет проверено, не нарушает ли деятельность культурного центра закон о внешнеэкономической деятельности»,— приводит агентство DPA слова представителя прокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

Как отмечает агентство, заявление, по которому было инициировано расследование, подал немецкий депутат от партии «Зеленые» Фолькер Бек. Он предполагает, что в состав организаторов культурного центра входит агентство, которое включено в санкционные списки.

21 июля 2022 года Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России после начала военной операции на Украине. В санкционный список, в частности, внесли Россотрудничество и Фонд «Русский мир».

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