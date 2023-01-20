«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» с лучшим результатом в сезоне

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл на выезде «Астану». Встреча закончилась со счетом 98:67 (30:20, 25:15, 25:16, 18:16). Такой разрыв в очках стал лучшим в сезоне результатом для краснодарской команды.

Больше всего очков за игру в команде «Локомотив-Кубань» набрали Джейлен Барфорд и Девон Акун-Перселл — по 17. У команды противников 22 очка заработал Маркелл Джонсон.

На этой игре завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По итогу краснодарская команда занимает шестое место в таблице, имея 12 побед и 10 поражений. «Локомотив-Кубань» продолжит сезон в группе А, в которую вошли еще пять сильнейших команд по итогам первого этапа: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА и «Нижний Новгород».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram