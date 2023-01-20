Около трех тысяч жителей Оренбуржья оформили паспорт болельщика

На данный момент около трех тысяч жителей Оренбургской области оформили паспорт болельщика (Fan ID). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

Оформление Fan ID в России началось 4 июля. Впервые паспорта болельщика применялись во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году в целях безопасности на стадионах.

В начале нового футбольного сезона паспорт болельщика был необходим для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на пяти стадионах: в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. После зимней паузы Fan ID собираются ввести во всех городах, где проходят домашние матчи клубов РПЛ.

Матчи РПЛ возобновятся весной. Футбольный клуб «Оренбург» 4 и 10 марта проведет встречи на выезде с грозненским «Ахматом» и «Сочи». Первая домашняя игра пройдет 18 марта. Оренбуржцы встретятся на своем поле с московским «Спартаком». Средняя посещаемость домашних матчей «Оренбурга» в РПЛ в текущем сезоне на данный момент составляет 5147 зрителей.

Андрей Сазонов