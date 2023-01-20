Дворцовый мост подсветят красным цветом в честь китайского Нового года

Власти Санкт-Петербурга подсветят Дворцовый мост красным цветом в честь китайского Нового года. Праздничное оформление будут включать в темное время суток с 21 января до 5 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Подсвечивать мост будут 600 светильников, настраивать которые будут дистанционно через интеллектуальную систему управления оборудованием. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе сложились особые традиции отмечать Новый год по восточному календарю, чему посвящен ежегодный фестиваль.

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