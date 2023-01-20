Подстанцию «Лучистая» под Новороссийском планируют достроить к концу года

Завершить строительство подстанции «Лучистая» в поселке Мысхако планируют к концу 2023 года. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Строительство такого крупного объекта электроснабжения обеспечит инфраструктурное развитие муниципального образования, дополнительные энергоресурсы строящимся жилым микрорайонам, объектам социальной сферы»,— отметил Андрей Прошунин.

Строить объект начали в октябре 2022 года в рамках инвестпрограммы АО «НЭСК-электросети». На объекте уже смонтировали основное электротехническое оборудование и оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ, завершили установку двух трансформаторов, накопительной емкости и маслосборника. Также там построили гравийную подъездную дорогу и провели монтаж наружного ограждения подстанции.

Татьяна Ручкина

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