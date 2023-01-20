Краснодарский завод «Нефтемаш» зарегистрировал эмиссию акций на 179 млн рублей

Краснодарский завод «Нефтемаш» зарегистрировал допэмиссию 43,7 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 4,1 руб. за штуку на 179 млн руб. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Акции размещаются по закрытой подписке по состоянию реестра акционеров на начало ноября 2022 года, когда общим собранием акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Краснодарский завод "Нефтемаш"» зарегистрировано в 1994 году в Краснодаре, по итогам 2021 года показало доходы в размере почти 1,3 млрд руб., заплатив свыше 128 млн руб. налогов. Как отмечается в «СПАРКе», 47,51% акций принадлежит Александру Зенцеву, 29,95% — Ольге Савиновской, 18% — Евгению Воронцову. Согласно информации на сайте компании завод, выпускает оборудование для подготовки нефти и газа, технологическую оснастку, применяемую при бурении нефтяных и газовых скважин, а также циркуляционные системы для очистки и подготовки бурового раствора.

Акционеры смогут приобрести целое число размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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