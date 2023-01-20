Холодненькая пошла сильнее

Эксперты «РВК-Воронеж» рассказали о комплексе мероприятий, направленных на улучшение ситуации с холодным водоснабжением. Сейчас основные усилия специалистов направлены на бурение скважин и оптимизацию гидродинамической модели города.

Фото: пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»

В Воронеже водопроводная система закольцована – все водонасосные станции подают воду в единую сеть. Благодаря контрольным точкам, расположенным по периметру «водопроводного кольца», информация о снижении подачи ресурса поступает в центральную диспетчерскую службу. При обнаружении снижения давления в одной части города специалисты компенсируют подачу воды за счет других частей города.

«В течение суток мы несколько раз проводим расчеты для определения оптимальных показателей давления в водопроводной сети и работы насосного оборудования. На основании полученных расчетов определяем зоны недопустимо низкого или высокого давления, и балансируем перепады за счет перенаправления воды «в нужное русло». Кроме того, для равномерного распределения ресурса мы сейчас меняем насосы на скважинах на более мощные, а также прорабатываем возможность частичного переключения на квартальные повысительные насосные станции», – рассказал Владимир Харин, начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений «РВК-Воронеж».

В качестве компенсационных мер, направленных на нормализацию работы системы водоснабжения задействовано 8 ремонтно-восстановительных бригад, которые работают в круглосуточном режиме.

«Для того, чтобы обеспечивать всех абонентов чистой водой и поддерживать напор на верхних этажах многоквартирных домов, мы проводим постоянный мониторинг работы всех повысительных насосных станций. В случае изменения давления воды в сетях, сразу же осуществляется необходимая регулировка оборудования. Если давление понижается, то мы подключаем дополнительные насосы и переходим на более мощное оборудование», - подчеркнул Александр Назарьев, начальник участка эксплуатации водопроводных насосных станций «РВК-Воронеж».

В компании также сообщили, что мероприятия по оптимизации параметров городской системы водоснабжения будут проводиться ежедневного до ввода в эксплуатацию новых скважин.

ООО "РВК-Воронеж"