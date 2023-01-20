«Российский рынок дизайна гораздо лучше зарубежных»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Глебов Фото: Артур Глебов

Один из ведущих маркетологов СНГ в индустрии дизайна интерьера, владелец агентства BERG Target и автор многочисленных материалов о дизайне и маркетинге рассказал о возможностях и потенциале интерьерного рынка в России и в Самарской области в частности. Эксперт уверен, что региональные предприниматели способны выйти и на федеральный уровень.

- Как вы оцениваете предпринимательское сообщество Самары в сравнении с другими регионами России?

- Перед выступлением на региональном предпринимательском форуме «Мой бизнес 63: Время новых возможностей», где я был хедлайнером, мне удалось посмотреть город и основные достопримечательности. Увиденное меня порадовало. Город развивается и привлекает финансовые потоки, здесь создаются комфортные условия для бизнеса и инвесторов. Огромную работу в этом направлении проводит региональное министерство экономического развития и инвестиций.

- Как вы оцениваете рынок дизайнерских услуг в Самарской области? Какие есть отличия от Москвы?

По сравнению со столичным рынком дизайн-услуг в Самаре небольшой рынок. Это около 300 дизайнеров, из них реально практикующих насчитывается 180-200. В провинции существует проблема отсутствия большого перечня интерьерных продуктов. Экспонаты топовых фирм не завозятся, а дизайнеры работают по каталогам, у них нет возможности изучить и продемонстрировать клиентам выставочные образцы. При этом в местные шоурумы привозится продукция из российских регионов, в том числе местных производителей. То есть импортозамещение здесь налицо. И некоторые дизайнерские экспонаты очень высокого качества, такие не всегда можно увидеть даже в Москве. Причем самарские бизнесмены давно поняли, что не хотят завозить импортную продукцию, а могут сами сделать достойные вещи. Речь идет о тех, с кем мне удалось пообщаться на местном форуме. И в этом плане они большие молодцы. Проделали огромную работу еще до заданного курса на импортозамещение.

- Какие прогнозы и перспективы развития российского рынка вы можете дать?

- Надо понимать, что ни одна страна мира не может быть независимой от импорта на все 100%. Какие-то сферы и отрасли в любом случае не обойдутся без поставок из-за рубежа. Где-то с 2014 года, как только начался курс на поддержку отечественного производства, начали расти маленькие мануфактурные производства. С того момента интерьерный рынок в стране кардинально видоизменился, особенно за счет компаний из регионов. При этом я не выступаю за тотальную глобализацию и создание крупных корпораций. Люди хотят уникальные продукты, где не присутствует некая изюминка. Причем образцы из российских регионов по своей цене гораздо привлекательнее и адекватнее, чем у западных аналогов.

- Расскажите о вашем карьерном пути: из продаж в маркетинг, затем предпринимательство.

- С 2009 по 2012 год руководил отделом продаж в компании ИПЦ «Консультант + Аскон» и входил в топ-5 менеджеров по продажам Северо-Западного федерального округа. В 2012 году получил предложение по работе от одного из топовых интерьерных СМИ России и СНГ на должность директора по маркетингу и продажам. Считаю, что по факту маркетинг не может существовать без продаж. Ведь если ты не умеешь реализовывать продукт, то и маркетинг вряд ли поможет. И, соответственно, наоборот. Спустя пять лет, в 2017 году, я открыл собственное агентство по маркетингу и таргету с уклоном в индустрию дизайна интерьера Berg Target, так как очень полюбил эту индустрию и активно начал читать лекции.

- Какие у вас были самые удачные проекты?

- К примеру, одна из петербургских дизайнеров выросла из фрилансера до уровня руководителя большой студии, используя все наши рекомендации и совместную работу. В итоге ее годовой оборот вырос с 6 млн руб. до 98 млн руб. Также мы помогли одному серьезному архитектурному бюро выйти на международный рынок. Даже сейчас на фоне непростой геополитической обстановки они реализуют проекты за рубежом, в частности, создают коттеджный поселок в Хорватии на 30 домов и пять загородных домов в США. Мы являлись агентством, которое занималось продвижением одной международной выставки, а лично я был куратором выставочного зала, где вместо обычных стендов строились полноценные шоурумы с дизайнерским оформлением. Это был незабываемый опыт. Масштабное мероприятие проходило на площади 16 700 кв. м, где были представлены более 800 брендов строительных и отделочных материалов, сантехники, мебели, декора, электрики и светотехники.

- Что вас вдохновляет на ведение блогов в социальных сетях?

- Прежде всего я хочу показать, что рынок дизайна в России на порядок лучше, чем в любой другой зарубежной стране. По этой причине многие иностранные клиенты хотят получить дизайнера интерьера из России. Наши специалисты более клиентоориентированны и готовы сделать больше, чем их западные коллеги. К этому есть исторические предпосылки. На западе дом зачастую сдается уже укомплектованным. Там не требуется дизайн, лишь декорирование. У нас же люди сначала жили в коммуналках, общежитиях, потом некоторые комнаты стали объединять, менять. Именно это способствовало росту рынка и его развитию.

- Для продвижения своего бренда не обойтись без рекламы в социальных сетях и СМИ?

- С точки зрения рекламы на этом рынке хорошо работает сарафанное радио и социальные сети. Прежде всего «ВКонтакте». Именно в регионах на рынке дизайн-услуг оттуда идет хорошая отдача от рекламы. Многие также говорят, что традиционные СМИ умирают, но это совсем не так, к примеру, я сам являюсь автором многочисленных публикаций о продвижении брендов и эффективных коммуникациях. Если говорить про маркетинг или продажи, то любое упоминание в них очень важно. И если у дизайнеров есть возможность где-то опубликоваться, надо всегда ей пользоваться. СМИ остаются рабочим инструментом для развития и продвижения бизнеса.

Беседовал Андрей Сазонов