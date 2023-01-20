В Адыгее на укрепление береговой зоны реки Белая потратили 470 млн рублей

В районе городского парка Майкопа завершили работы по укреплению береговой зоны реки Белая. На проект было выделено около 470 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Масштабная реконструкция по укреплению береговой зоны проводилась в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи. За счет реализации проекта в регионе создали современную, комфортную и безопасную зону отдыха.

Во время работ укрепили более 2,5 км береговой линии, демонтировали старые плиты и расчистили прилегающую территорию. Дополнительно за счет средств региона там выполнили благоустройство нижнего яруса парка, создали прогулочную зону, игровые и спортивные площадки, произвели озеленение прилегающей территории, а также установили террасу с лежаками, навесы, раздевалки и малые архитектурные формы.

Татьяна Ручкина

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