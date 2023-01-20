В Анапе из-за аварии 41 многоквартирный дом остался до утра без отопления

В Анапе жители 41 многоквартирного дома остались без отопления из-за аварии на магистральном участке тепловых сетей. Об этом сообщает МЦУ города.

Изначально из-за восстановительных работ планировалось, что отопления не будет до 21:00. Однако позже стало известно, что период ограничения продлится до 6:00 21 января. Это связано с тем, что в процессе работ было выявлено еще одно повреждение на обратном трубопроводе.

Без тепла остаются дома по улице Астраханская (84, 86), Ивана Голубца (103, 107), Крылова (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 79, 81, 83, 85, 85А), ул. Космонавтов (33), Лермонтова (80, 82/1, 82/2, 75, 77, 57, 57Б, 120, 120А, 118, 118А, 116, 119, 119А, 121), а также Маяковского (57, 57Б, 78, 80) и Толстого (26, 27, 59, 61, 130).

Татьяна Ручкина

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